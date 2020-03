Paus kondigt ingelast Urbi et Orbi aan

Na zijn videopreek zondag groette paus Franciscus een leeg Sint-Pietersplein. Ⓒ Foto AFP

VATICAANSTAD - Paus Franciscus zal komende week het ’Urbi et Orbi’ uitspreken in verband met de coronacrisis. Het is bijzonder dat de kerkvader deze zegening ’van stad en land’ zal geven, want die is normaal gereserveerd voor Pasen en Kerstmis. De paus kondigde dit aan tijdens zijn zondagsgroet.