'Meer aandacht veiligheid in haven Rotterdam'

Volgens hem zijn bedrijven nu meer bewust bezig met „de veiligheidscultuur, het continu verbeteren en van elkaar leren”. Tegelijkertijd zijn overheidsinstanties als milieudienst DCMR strenger gaan inspecteren. „Per saldo wordt de veiligheidssituatie daar beter van”, aldus de directeur.

Afgelopen jaar sloot Odfjell zijn terminal, nadat gebleken was dat de veiligheidssituatie structureel onder de maat was. Chemiebedrijf Abengoa legde het productieproces later geheel uit eigen beweging stil om zijn zaken op orde te brengen.

Het havenbedrijf heeft hierop het initiatief genomen om een zogeheten Port Safety Index op te zetten. Hierin worden data van verschillende inspectiediensten en bedrijven gebundeld met als doel een graadmeter voor de veiligheidssituatie te hebben.