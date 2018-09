Sneeuwbuien trekken over Nederland

Morgen is het aanvankelijk zonnig maar later op de dag volgt een neerslaggebied. Dat gaat ons vrijdag vrijwel zeker zeer ernstige overlast bezorgen. Een storing trekt over het zuidoosten van Zeeland en geeft in het hele land langdurige sneeuwval. Daarbij kan er 10-20 cm sneeuw vallen.

Bovendien wakkert vrijdag de wind aan tot stormachtig en kunnen zich gemakkelijk sneeuwduinen gaan vormen. Ook in het weekeinde blijft er kans op een sneeuwbui maar vooral de vorst neemt toe. Zaterdag en zondagnacht gaat het matig tot steng vriezen.

Volgende week lijkt transportkou vanuit Oost-Europa onze kant op te komen en duiken we vrijwel zeker meteen diep de winter in. Overdag volgen ijsdagen en met matige tot strenge vorst in de nachten lijkt natuurijs een kwestie van tijd.