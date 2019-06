Ⓒ ANP

VALENCIENNES - Hoe ziet blijdschap eruit? Zoals de hossende oranjemenigte op de tribune van stade du Hainaut in Valenciennes na de gewonnen WK-wedstrijd tegen Italië. ,,We gaan naar Lyon, wij gaan naar Lyohón’’, schalde het van de tribune nadat duidelijk was dat de Oranjevrouwen doorgaan in het voetbaltoernooi.