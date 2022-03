Oproep: Oekraïens vluchtelingengezin gezocht

De redactie is met name op zoek naar een gezin dat in Nederland is aangekomen en dat door een Nederlands gezin in huis is genomen, of elders onderdak heeft gevonden. Een gezin met leden die de komende periode geregeld willen vertellen over het leven in Oekraïne dat ze plots moesten achterlaten, de vermoeiende tocht naar Nederland, en de hoop en verwachting die ze hebben in de periode dat ze niet terug kunnen naar hun geliefden in hun eigen land.

Kent u mensen die in aanmerking willen komen? Mail uw contactgegevens en telefoonnummer naar m.vink@telegraaf.nl