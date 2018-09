Tegenslag voor OM in eerste zaak over apaan

De verdachten maakten in laboratoria in Gastel, Oisterwijk en Weert BMK uit apaan. BMK is de grondstof voor speed. De vondst van het lab in Gastel in 2011 was de eerste keer dat apaan in Nederland werd ontdekt als grondstof voor drugs. De rechtbank in Den Bosch moest woensdag als allereerste oordelen over apaan.

Apaan is niet verboden en staat niet genoemd op een Europese lijst met geregistreerde stoffen waar een vergunning voor nodig is. En anders dan het OM meent, valt apaan ook niet onder de uitleg en bedoeling van de Europese verordening, aldus de uitspraak.

De voortvluchtige hoofdverdachte Cees S. uit Waalre kreeg 6 jaar cel. Tegen hem was 8 jaar geëist. Vier verdachten werden woensdag direct teruggestuurd naar de gevangenis. Drie verdachten werden helemaal vrijgesproken.

Het OM zegt dat criminelen bewust apaan kiezen omdat het niet verboden is. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft geconstateerd dat apaan tot 2009 niet voorkwam. In 2010 werd het voor het eerst gevonden in amfetaminemonsters en dit jaar is de helft van alle amfetamine gemaakt met apaan. Steeds vaker wordt apaan gevonden in drugslaboratoria. „De markt wordt overspoeld”, zei officier van justitie Willem Jan Struik woensdag. Het Nederlandse OM pleit voor een verbod.

Het oordeel van de rechtbank heeft niet heel veel gevolgen voor de hoogte van de straffen, zei Struik in een reactie. Maar vanwege het overstijgende belang wil hij de exacte motivering kennen om te kunnen beslissen over een hoger beroep, zei hij.