IJskoude nacht en dichte mist in aantocht: ’Verkeer potdicht’

Binnenland

Eerste vorst aan de grond gemeten op Prinsjesdag: ’Dat kan geen toeval zijn’

Voor het eerst na de zomer is er vorst aan de grond gemeten, meldt Weeronline dinsdag. Op het weerstation in Woensdrecht in Noord-Brabant was het om iets voor 07.00 uur -0,1 graden. De laatste grondvorst van dit jaar dateert van 13 juni, toen in regio Twente -1,3 graden werd gemeten.