Poetin sleept verwachte verkiezingswinst weer binnen

Afgetekende tweede is de Communistische Partij, met 21% in de exitpolls. Zeker twee andere partijen haalden de kiesdrempel van 5% op de landelijke kieslijsten, waarlangs de helft van de 450 parlementszetels verdeeld worden.

De uitslagen in de kiesdistricten zullen in de komende dagen vorm krijgen. Traditiegetrouw sleept Verenigd Rusland haast alle 225 zetels binnen die daar te winnen zijn. Een twee derde meerderheid in de Doema, genoeg om de Grondwet te veranderen, lijkt een zekerheid.

Er werd een opkomst gemeld van 45% met een grote variatie door het land. Vlak voor het sluiten van de laatste stembussen sprak de Centrale Kiescommissie van een dozijn fraudegevallen in acht regio’s. Het aantal filmpjes van stembusfraude op sociale media was veel groter.

Computer stemmen

Bijna twee miljoen Moskovieten zouden op hun computer gestemd hebben; volgens waarnemersorganisaties is op deze digitale stembusgang geen enkel toezicht. De oppositie toonde zich daar zeer ongerust over.

Het team van de opgesloten oppositieleider Aleksej Navalny kreeg meerdere mokerslagen te verwerken. De stemlijsten, met voor ieder kiesdistrict één aangeraden tegenkandidaat die Verenigd Rusland moet verslaan, werden door Apple, Google en het Russische Telegram verwijderd na druk van het Kremlin.