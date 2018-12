Vier verdachten zaak grensrechter maand vast

In totaal zitten nog zeven verdachten vast. Zes van hen zijn minderjarige spelers van voetbalclub Nieuw-Sloten. Een 15-jarige jongen is onlangs naar huis gestuurd. Hij werd samen met nog een 15-jarige en twee jongens van 16 kort na de ernstige mishandeling van de grensrechter opgepakt. De vier die nu nog een maand vastgehouden mogen worden, zijn een week later gearresteerd.

De 41-jarige grensrechter uit Almere raakte zondag 2 december ernstig gewond toen hij werd mishandeld door een aantal jonge voetballers van de tegenpartij, Nieuw-Sloten uit Amsterdam. Het team had een wedstrijd gespeeld tegen een elftal van de Almeerse club Buitenboys. Hij overleed een dag later.