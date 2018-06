'Blije' Müller feliciteert Messi

Gerd Müller was maandag vol lof over Lionel Messi die hem dit weekend het record van de meeste doelpunten in 1 jaar afsnoepte. „Mijn record van 85 doelpunten in 60 wedstrijden is verbeterd door de beste speler van de wereld. Ik ben blij voor hem”, liet Müller weten. Messi maakte zondag zijn 85e en 86e doelpunt in het met 2-1 gewonnen duel van Barcelona tegen Real Betis.