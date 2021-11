Koning Willem-Alexander vliegt Feyenoord-supporters naar Praag

Premium Voetbal

’Schaamteloos’ Juventus afgemaakt in Italiaanse media

Het Juventus van Matthijs de Ligt moest het na de ontluisterende 4-0 nederlaag in de Champions League tegen Chelsea flink ontgelden in de Italiaanse media en bij oud-spelers van de clubs. Het was de zwaarste nederlaag voor de club uit Turijn in 17 jaar en de ergste in de Champions League.