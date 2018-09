Nog steeds druk bij meldpunt cardiologie

Het meldpunt is afgelopen donderdag geopend door Hartpatiënten Nederland, naar aanleiding van de onrust die is ontstaan bij de afdeling cardiologie van onder meer het Ruwaard van Putten Ziekenhuis en het Zeeuwse Admiraal de Ruyterziekenhuis. Binnen een dag waren er al meer dan honderd klachten binnengekomen.

„De meldingen gaan vooral over medische missers, miscommunicatie en incompetente cardiologen”, vertelt een woordvoerder van Hartpatiënten. „De meldingen gaan over ziekenhuizen uit het hele land, niet alleen over de instellingen die nu in opspraak zijn geraakt.”

De woordvoerder benadrukt dat er ook positieve signalen binnenkomen. „Sommige mensen vragen zich af waarom we dit meldpunt hebben geopend, want zij hebben juist hele goede ervaringen gehad met hun cardiologen.”

Afgelopen week werden de zes cardiologen van het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Zeeland onder supervisie werden gesteld, omdat de samenwerking te wensen overliet. In het Ruwaard van Putten Ziekenhuis zijn in 2010 onverklaarbaar veel mensen overleden op de afdeling cardiologie. De specialisten zijn op non-actief gezet.