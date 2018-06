Lampard niet bezig met vertrek

Lampard speelt al elf jaar voor Chelsea. Afgelopen zomer beleefde de Engelse middenvelder zijn hoogtepunt bij Chelsea: het winnen van de Champions League. "Ik blijf mijn stinkende best doen voor deze club, ongeacht mijn toekomst", aldus de 34-jarige routinier tegenover Sky Sports.

Naar China

Lampard wordt al een tijdje in verband gebracht met een lucratief avontuur in China. "Mijn taak is hem fit te houden”, zei interim-manager Rafael Benitez nadat Lampard de hoofdrol had gespeeld op Goodison Park. "Hij staat hier onder contract, is zeer betrokken en werkt hard. We proberen tot het einde van het seizoen het beste uit hem te halen.”

Topscorerslijst

Lampard staat nu op 192 doelpunten voor Chelsea, één minder dan Kerry Dixon, de nummer 2 op de topscorerslijst aller tijden van de 'Blues'. Bobby Tambling voert die lijst aan met 202 treffers.