Gigantische coke-vangst: 16.500 kilo in zeven zeecontainers

De partij in de haven van Philadephia zou een straatwaarde van tussen de 750 miljoen en een miljard dollar hebben. De drugs lagen in zeecontainers op het schip MSC Gayane, dat via Chili, Panama en de Bahama’s naar de Verenigde Staten voer. De autoriteiten vermoeden dat de drugs op de Bahama’s aan boord gingen.

Bemanningsleden van het schip zijn opgepakt. Om hoeveel personen het gaat, is nog onduidelijk.

Ter vergelijking: in de Rotterdamse haven werd in het hele jaar 2018 in totaal 19.000 kilo cocaïne onderschept. Dat was overigens drie keer zo veel als in 2017.