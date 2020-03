LIVE | Dodental België in één dag bijna verdubbeld

In Nederland zijn nu 106 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 2994 personen geconstateerd. De meeste doden zijn gevallen in Italië waar het dodental nu op meer dan 4000 staat. In China staat het dodental nu op ruim 3000.

De hoofdpunten van het coronanieuws:

Indonesië heeft hoogste dodental van zuidoost Azië

Defensie helpt met verplaatsen van patiënten

In Duitsland stijgt het aantal besmettingen met 2700

Aantal sterfgevallen door coronavirus in België verdubbelt bijna

Cuba sluit grenzen voor buitenlanders om coronavirus

Colombia stelt verplichte quarantaine in

Eerste coronadoden in Singapore

Brabantse coronapatiënten komen aan in Groningen, Defensie schiet te hulp

Brabants ziekenhuis onder hoogspanning: ’Het gaat nu heel snel’

’Coronadoden Italië hadden bijna allemaal ook andere ziekte’

Corona in Italië: ’Schrikbarend en steeds erger’ (podcast)

Huidfonds: na handen wassen vette crème smeren

Wereldgezondheidsorganisatie: veel coronapatiënten jonger dan 50

Financieel-economisch corona-nieuws:

Uit de sportwereld:

UFC-baas wil niet wijken voor corona: ’Kritiek komt van de grootste watjes’

Uit de entertainmentwereld:

Songfestivallanden moeten nieuwe liedjes insturen

Van der Gijp: Alle virologen moeten van de buis af

Aantal sterftegevallen België in één dag bijna verdubbeld

In België zijn nog dertig patiënten bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Het is bijna een verdubbeling van het aantal sterfgevallen in 24 uur. Het totaal aantal sterfgevallen als gevolg van het virus staat in België nu op 67.

Het land heeft 558 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat brengt het totaal op 2815, meldden de gezondheidsautoriteiten zaterdag.

Indonesië heeft hoogste dodental van zuidoost Azië

Indonesië telt nu 38 overleden slachtoffers, het hoogste aantal doden in het zuidoosten van Azië. Het aantal gevallen steeg in een etmaal met 85 naar een totaal van 450.

Vrijdag heeft de gouverneur van de Indonesische hoofdstad Jakarta voor twee weken de noodtoestand uitgeroepen naar aanleiding van de pandemie. President Joko Widodo is ook op het virus getest, maar de uitslag wordt niet openbaar gemaakt. Hij maakt het volgens het ministerie van Gezondheid heel goed.

Planners van defensie helpen met verplaatsen patiënten

Om Brabantse coronapatiënten naar andere ziekenhuizen te verplaatsen, zijn vijf militaire planners ingezet. Zij helpen vooral met de logistieke uitvoering, laat een woordvoerder van Defensie weten.

Deze militairen zijn specialistische planners. Binnen de krijgsmacht zijn zij getraind in het plannen van patiëntenvervoer. Bij bepaalde missies zijn zulke ’geneeskundige afvoerketens’ ook nodig. De expertise van de militairen wordt „ingezet om het herverdelingsplan te coördineren en te plannen.” Dat doen zij vanaf computers in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ze gaan zaterdagmiddag al aan het werk. De militairen komen van de brigade in Oirschot.

De uitbraak van het coronavirus treft vooral Noord-Brabant. Vanuit ziekenhuizen in die provincie klonk eerder deze week een oproep aan andere ziekenhuizen om bedden te delen.

Vijf mensen met het coronavirus die op de intensive care in Brabantse ziekenhuizen liggen, worden zaterdag overgeplaatst naar ziekenhuizen in het noorden. Dat maakte het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bekend. Het gaat om patiënten die momenteel op de ic van het Amphia ziekenhuis in Breda worden geholpen.

In Duitsland stijgt het aantal besmettingen met ruim 2700

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Duitsland is gestegen met 2705 patiënten naar 16.662. Dit meldde de Duitse evenknie van het RIVM, het Robert Koch Instituut.

Nog eens zestien patiënten zijn in 24 uur aan de gevolgen van het virus overleden. Dat brengt het dodental in de Bondsrepubliek op 47.

Opnieuw meer buitenlandse coronagevallen in China

Het aantal coronabesmettingen in China is sinds vrijdag met 41 toegenomen, meldt de nationale gezondheidsraad. Het gaat volgens de autoriteiten uitsluitend om mensen die in het buitenland besmet zijn geraakt.

Het is het hoogste aantal nieuwe buitenlandse besmettingen sinds vrijdag, toen waren er 39 gevallen. 269 mensen in China hebben het virus nu buiten de landsgrenzen opgelopen.

Binnen het land zelf is volgens China voor de derde dag op rij niemand lokaal besmet geraakt.

Zeven mensen zijn sinds vrijdag gestorven aan het longvirus. Zij stierven allen in de provincie Hubei, dat lange tijd gold als het epicentrum van de Chinese virusuitbraak.

Ruim 81.000 besmettingsgevallen zijn in China bekend, 3255 mensen zijn aan het virus overleden.

Verplegersopstand in Spanje

Verplegers in het ziekenhuis Infante Elena in het Zuid-Spaanse Huelva zijn in opstand gekomen, toen de directie aankondigde de werktijden ingrijpend te veranderen vanwege de drukte door het coronavirus. De directeur wilde dat personeel minder uren per dag, maar meer dagen achter elkaar zou werken.

Het stuitte op een rebellie in het hospitaal. Circa driehonderd verplegers verzamelden zich vrijdag boos in de gangen en riepen om het vertrek van de directeur. De politie moest eraan te pas komen om het protest te stoppen. De directeur, Paloma Hergueta, heeft de gemoederen uiteindelijk bedaard door haar plannen voorlopig in te trekken.

Australië sluit druk strand vanwege coronavirus

De Australische autoriteiten hebben het bekende strand Bondi Beach in Sydney zaterdag gesloten voor publiek omdat strandgangers zich niet aan de richtlijnen rond het coronavirus hielden.

De Australische overheid heeft inwoners gevraagd anderhalve meter afstand te houden om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook mogen bij bijeenkomsten maximaal vijfhonderd mensen aanwezig zijn.

Op foto’s die vrijdag op internet werden verspreid, is te zien dat het druk was op Bondi Beach en bezoekers maar weinig gehoor gaven aan de coronarichtlijn van de regering.

Bondi Beach zit ondanks de coronacrisis vol met badgasten. Ⓒ EPA

De autoriteiten in Sydney hebben het strand daarop voorlopig gesloten. Mogelijk wacht andere stranden in het land hetzelfde lot, liet een regeringswoordvoerder weten.

„Als je je niet aan deze regels houdt, breng je niet alleen jezelf, maar ook andere Australiërs in gevaar”, zei gezondheidsminister Greg Hunt zaterdag over de strandgangers op Bondi Beach. „We moeten de beste versie van onszelf zijn.”

In Australië zijn 877 gevallen van het coronavirus bekend. Zeven mensen zijn tot nu toe overleden.

Vrijwilligers gaan boodschappen doen voor zorgpersoneel

Tienduizend vrijwilligers gaan de komende tijd, onder de naam Bezorg de Zorg, boodschappen doen voor mensen in de zorgsector. Veel zorgpersoneel stuit ’s avonds na een werkdag op lege schappen, zo heeft de ervaring geleerd.

Het idee komt vandaan bij het bedrijf Roamler, dat normaal gesproken bedrijven uit de retailbranche voorziet van uiteenlopende diensten. Veel personeel zit thuis in verband met de coronacrisis.

Volgens de initiatiefnemers verdienen de medewerkers in de zorg wel iets beters dan lege schappen en volle supermarkten en dus worden zij via de website www.bezorg-dezorg.nl gelinkt aan een vrijwilliger die in de buurt woont. Vervolgens wordt het afgehandeld met een Tikkie, een betaalmethode via Whatsapp of SMS.

„Zorgverleners hebben echt hulp nodig in deze tijd. We horen en lezen steeds weer verhalen van verpleegkundigen en artsen die niet meer hun dagelijkse boodschappen kunnen krijgen omdat gedurende hun lange dienst alles wordt leeggekocht. Supermarkten doen natuurlijk hun best de schappen aan te vullen, maar mensen kopen op dit moment veel meer dan normaal. Onze medewerkers zitten nu veelal op de bank en willen graag aan de slag. Bovendien willen zij graag zorgprofessionals helpen”, zegt Wiggert de Haan, directeur van Roamler.

De website is sinds zaterdagochtend 09.00 uur live. Zorgpersoneel uit het hele land kan gebruikmaken van de dienst.

Cuba sluit grenzen voor buitenlanders om coronavirus

Cuba sluit de grenzen voor buitenlanders om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft president Miguel Diaz-Canel vrijdag bekendgemaakt in een tv-toespraak.

De Nederlandse ambassade in Cuba roept Nederlanders op het land zo snel mogelijk te verlaten. „De ontwikkelingen ten aanzien van het luchtverkeer gaan snel. Er vertrekken steeds minder vluchten vanuit Cuba, zeker na 26 maart”, aldus de ambassade.

In deze fase van de coronacrisis vliegen de cijfers je om de oren en is het soms lastig om door de bomen het bos te zien. Thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah brengen elke dag een overzicht van de belangrijkste nieuwsfeiten op een rij. Luister de podcast hier of hieronder.