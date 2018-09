Een half uur onder water

Aangezien alle deelnemers van de Vendée Globe volledig op zichzelf zijn aangewezen zat er maar één ding op. Zelf het net loswrikken. Na drie mislukte pogingen vanuit de boot besloot de SynerCiel-schipper zijn zeilboot stil te leggen, de duikuitrusting aan te trekken en vergezeld met een mes het water in te duiken.

Dit resulteerde in een duik van zo'n 30 minuten, waar le Cam erachter komt dat het net toch wat groter is dan gedacht. Het lukt de solozeiler om het enorme net in stukken van de kiel te snijden. SynerCiel is inmiddels weer terug in de race.