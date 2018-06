Mancini: Toekomst Balotelli onzeker

Voor Balotelli gelden dezelfde regels als voor alle andere spelers, volgens Mancini."Als hij zijn best doet komt hij in het elftal. Hij heeft de kwaliteiten. Anders zit hij op de bank of op de tribune. We hebben vier topaanvallers en die hebben we hard nodig om onze titel te verdedigen. Ze moeten wel hun best doen.”

Tegen Newcastle zat Balotelli niet bij de selectie. Hij scoorde dit seizoen in de Premier League pas één keer.