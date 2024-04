Storm Henk eerste van 2024 in aantocht: code geel op veel plekken

DE BILT - Het KNMI heeft code geel afgegeven voor een groot deel van het land, in verband met de eerste storm van 2024. Deze heeft de naam Henk meegekregen. De weerwaarschuwing geldt in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, Friesland, Groningen, Utrecht, Flevoland, Drenthe en Overijssel. In de meeste van deze provincies duurt code geel van 20.00 uur tot 04.00 uur.

© ANP / Jeffrey Groeneweg