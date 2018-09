Crisis maakt reiziger prijsbewust

'Naar de bliksem!' schreef mij afgelopen jaar menige lolbroek, maar ik bedoel hier natuurlijk: welke vakantiebestemming staat er bij u op het programma voor 2013?

Nu de crisis ons aldoor meer in z´n greep krijgt, vroeg ik mij af of vakantiegangers zich hierdoor laten beïnvloeden. Als er dan per se bezuinigd moet worden, doen we dat dan óók op onze welverdiende vakantie?

De batterij zal zo nu en dan toch moeten worden opgeladen. Kan dat zuiniger? Hoe dan? Ik kijk al weer uit naar uw tips!

Zelf vermoed ik dat Nederlanders ondanks de crisis volop zullen blijven reizen, maar dat wij wel prijsbewuster zullen worden. Nog veel meer mensen zullen voor de aanbiedingen gaan. Het volle pond betalen lukt tenslotte altijd, dat kan nog overal!

Prijsbewust reizen, dat wordt volgens mij de trend voor 2013.

Waarom reizen zo weinig mensen internationaal met de trein? Het kwartje wil maar niet vallen bij de Europese spoorwegbazen, terwijl het toch kinderlijk eenvoudig is: de trein is onmogelijk duur, zeker als je kijkt naar de concurrentie. Met de prijsvechters in de luchtvaart, die nota bene nog met gouden winsten vliegen ook, kun je tegenwoordig bijna overal komen, voor een habbekrats.

Wie wil er dan nog in zo´n vieze trein zitten?

Die arrogante treinbazen sporen zelf niet, zij willen het maar niet begrijpen. Op hun laatste, nog enigszins populaire trajecten schrappen ze de gewone sneltrein, zodat treinreizigers gedwongen worden om hun dure flitstreinen te nemen, met alle klantonvriendelijke vertragingen en andere ongemakken van dien. Eén zo´n martelretourtje tegen woekerprijs en je bent voorgoed genezen!

In het reiswoordenboek van jongelui komt het woord trein al nauwelijks meer voor.

David Elliot, docent Toerisme bij de Hogeschool Inholland in Diemen en voormalige travelmanager van Philips, attendeerde mij op een nieuwe website van zijn studenten: ticketspy.nl

Leuk initiatief. Hier kun je volop verborgen ticketdeals vinden, van allerlei luchtvaartmaatschappijen. Wat dat scheelt!

Zeker, dergelijke sites bestonden al, maar die zijn meestal airline-gebonden of zij publiceren alleen de aanbiedingen waar zij zelf belang bij hebben.

De studenten van Ticketspy speuren permanent het wereldwijde luchtvaartweb af naar koopjes, speciale aanbiedingen en voordeeltickets. Vaak zijn dit zogenaamde flash-deals, die slechts kortstondig in de markt worden gezet. Weinig passagiers weten van hun bestaan, de meesten boeken te laat, waardoor zij doorgaans net naast de mooie voordeeltarieven grijpen.

Ook zakenreizigers realiseren zich veelal te laat dat luchtvaartbedrijven hun business-class tickets geregeld tegen dumptarieven aanbieden. Vervoerders vangen liever iets minder, dan dat zij blijven zitten met lege stoelen. Zakenmensen vernemen vaak pas na terugkomst dat zij duizenden euro´s hadden kunnen besparen wanneer zij hun dure business-trip net over de grens waren begonnen, bijvoorbeeld in Brussel, in Bremen of in Dusseldorf.

Omdat Schiphol en de andere vliegvelden halsstarrig weigeren om er ook maar iéts aan te veranderen, gaat de luchtreiziger zelf wel op zoek naar de alternatieven voor die idoot dure blikjes frisdrank van vier euro binnen het douanegebied. Ticketspy vertelt je precies waar je nog een redelijk geprijsd survival-blikje kunt kopen op Schiphol, of een flesje water. Waar de tappunten zijn op de luchthaven, zodat je je plastic flesje - mag alleen nog léég mee door de handbagagecontrole - zelf kunt vullen met kraanwater.

Hoe zit het met de verschillende bagageregels van de diverse luchtvaartmaatschappijen? Wat kost het bij de een én bij de ander om je fiets mee te nemen, je vishengels, ski- of duikuitrusting? Is er nog iets te eten aan boord en wat krijg je dan voorgezet? En waar zit je het minst ongemakkelijk, in die nieuwste luchtreus met achthonderd anderen? Als je dan geland bent, even voor middernacht op dat afgelegen, regionale vliegveld van die prijsvechter, hoe kom je daar dan van af? Rijdt er nog een bus of komt de eerstvolgende na het weekeinde?

Het nieuwe vakantiejaar begint traditiegetrouw met de Vakantiebeurs, altijd prijs in januari. De reisbranche heeft hooggespannen verwachtingen van de vakantieganger, juist nu die een heuse crisis in zijn rugzak meetorst. Blijven we dicht bij huis of hollen we zo ver mogelijk weg van alle misere?

´De wereld aan je voeten´ is dit jaar de leus van de Vakantiebeurs. Men wil ons doen geloven dat we kunnen gaan waar we willen. Maar is dat in 2013 wel zo? Welke wereld ligt er aan uw voeten? Mail mij gerust op de valreep, naar checkpoint@telegraaf.nl