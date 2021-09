Horecavrouw ontpopte zich als missionaris in Afrika

Binnenland

Jonge pijlstaartrog in Dolfinarium overleden

De jonge pijlstaartrog, die ruim drie weken geleden werd geboren in het Dolfinarium in Harderwijk, is in de nacht van maandag op dinsdag overleden. De vis was niet voldoende sterk om te overleven, meldt het zeezoogdierenpark. De geboorte van de jonge rog was bijzonder, omdat haar moeder naar alle wa...