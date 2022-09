Premium Het beste van De Telegraaf

Wie zit er achter de ’sabotage’ van Nord Stream 1 en 2?

Zit Poetin achter de mogelijke sabotage van Nord Stream I en II, of is de VS of zelfs Oekraïne verantwoordelijk?

AMSTERDAM - Het defect aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee is sabotage. Daar lijkt iedereen wel van overtuigd. Maar wie daar dan achter zou zitten, is nog een mysterie. Oekraïne is vooralsnog het enige land dat Rusland expliciet beschuldigt, terwijl een voormalige Poolse minister van Defensie wees naar de Verenigde Staten. Er wordt zelfs geopperd dat Kiev verantwoordelijk is.