Half jaar cel voor ontucht met vermist Haags meisje

Farid P. leerde het meisje op straat kennen en gaf haar 12 dagen onderdak in de woning van een junk in de Fanfarestraat, waarin bovendien een hennepkwekerij werd ingericht. Dat zowel Farid P. als het meisje verklaren dat er geen sprake was van dwang, doet er volgens de rechtbank niet toe. Seks met een minderjarige is strafbaar. De rechtbank gelooft niet dat Farid P. dacht dat het meisje 18 was. De man beweerde dat hij zich pas realiseerde dat ze veel jonger was toen hij het opsporingsbericht op tv zag.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een jaar gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

De verslaafde in wiens huis het meisje werd ondergebracht gold aanvankelijk ook als verdachte, maar hij overleed voordat hij terecht kon staan.