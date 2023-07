Klaas Dijkhoff: ’Mark, je blijft een eindbaas’

Voormalig VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff noemt Rutte een ’toppremier en bovenal een geweldige vent’: „Ik koester de jaren die we samen in Den Haag optrokken. Je bent en blijft een eindbaas.” Rita Verdonk, die ooit met Rutte een verhitte strijd om het VVD-leiderschap voerde, was aanwezig op de tribune van de Tweede Kamer toen Rutte zijn vertrek aankondigde. „Dit had ik niet verwacht”, zegt ze.

Gert-Jan Segers: „In een gepolariseerd land met versplinterde politiek heeft Mark Rutte heel lang de boel bij elkaar gehouden. Dat is een hele grote verdienste!” Ⓒ ANP / ANP

Ook de recent afgezwaaide CU-leider Gert-Jan Segers, die jarenlang met Rutte samenwerkte in diens derde en vierde kabinet, heeft warme woorden over voor de VVD’er: „In een gepolariseerd land met versplinterde politiek heeft Mark Rutte heel lang de boel bij elkaar gehouden. Dat is een hele grote verdienste!”

D66-fractieleider Jan Paternotte vindt dat Rutte ’ongelooflijk hard heeft gewerkt’: „Maar als ik kijk wat er afgelopen week is gebeurd, dan denk ik dat dit niet te vermijden was.” Bij CDA-fractieleider Heerma, die zelf ook niet terugkeert in Den Haag, ’overheerst respect voor iemand die 13 jaar alles aan de kant gezet heeft’. Hij vindt ook dat Rutte ’op cruciale momenten niet bijgestuurd heeft op een overheid die te technocratisch geworden is’. Heerma hekelt het ’onbesuisde’plan van links om Rutte maandag in het debat naar huis te sturen: „Dat was echt een schande geweest.”

Vanuit de oppositie, waarvan een groot deel maandag tijdens het debat over de kabinetsval een poging wilde doen Rutte per direct naar huis te sturen, klinkt begrip voor Ruttes besluit. „Ik vind het heel verstandig dat hij dit doet”, zegt BBB-leider Caroline van der Plas. „Ik zei het net nog in een interview. En twee minuten later zegt hij dat hij opstapt.” Ook SP-leider Lilian Marijnissen spreekt van ’een verstandig besluit’.

Kamerlid Pieter Omtzigt, die zeker sinds de ’functie elders’-kwestie vaak in de clinch lag met Rutte, gebruikt dezelfde woorden. Hij gaat de VVD-voorman ’in zekere zin wel’ missen. „Er zijn jongeren van 13 jaar die nog nooit een andere premier hebben gezien.” Volgens hem is het ook ’gezond in een democratie’ dat er een andere premier komt.

Bekijk ook: Zo kondigt Rutte vertrek uit politiek aan

PVV-leider Geert Wilders – die in Rutte I nog gedoogpartner was, maar uiteindelijk de grootste criticaster werd – betuigt in het debat respect aan Rutte. „Ik was zelfs zijn mentor”, zegt de voormalig VVD’er. „Heel kort!”, roept Rutte vanuit het kabinetsvak. „Ik zou de minister-president willen bedanken voor zijn tomeloze inzet voor Nederland. Uw keuzes waren niet de onze, maar u bracht ze met overtuiging. En dat verdient ontzettend veel respect. Net als uw keuze om te stoppen respect verdient.”

Ook van SGP-voorman Kees van der Staaij komen er lovende woorden: „Mark Rutte heeft duidelijk zijn stempel gedrukt op de Nederlandse politiek. Hij vervulde zijn ambt met verve, ook in zware tijden. Kritiek op zijn beleid neemt de grote waardering voor zijn persoon en inzet voor de publieke zaak niet weg. Ik wens hem van harte Gods zegen toe!”