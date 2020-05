Boze Bolsonaro op controversiële video : ’Ik wacht niet tot ze mijn gezin verpesten’

De beelden van de bijeenkomst waren verzegeld en maakten deel uit van bewijsmateriaal dat werd gepresenteerd door voormalig minister van Justitie Sergio Moro. Die nam vorige maand ontslag en beschuldigde Bolsonaro ervan zich te mengen in het politieonderzoek naar mogelijk onder anderen familieleden van de president. Het hooggerechtshof heeft een onderzoek naar de zaak toegestaan en dat is nog steeds gaande.

De woorden van de president zijn voor meerdere uitleg vatbaar, waaronder dat hij in feite om een vervanging van de politiechef van Rio had gevraagd om zijn familie te beschermen. In een reactie op Facebook zegt de president dat hij het over leden van zijn eigen beveiliging had en niet over belangrijke politiemensen.

Bolsonaro uitte in de vrijgegeven beelden ook verwensingen richting de gouverneurs van Sao Paolo en Rio de Janeiro en merkte op dat het instellen van een dictatuur in Brazilië „gemakkelijk” zou zijn. De video kan ook schadelijk zijn voor andere kabinetsleden. Minister van Onderwijs Abraham Weintraub maakte minachtende opmerkingen over het hooggerechtshof en zei dat hij de rechters in de gevangenis zou gooien. Minister van Economie Paulo Guedes riep dat Banco do Brasil verkocht moet worden. Dat is de oudste commerciële bank van het land, de overheid bezit 59 procent van de aandelen.