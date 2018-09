WUZmail: Idioot veel reclame voor zorgverzekering

Rob Smeets

Nu de datum dat we konden wisselen van zorgverzekering verstreken is, zal de reclametijd op TV drastisch ingekort kunnen worden. Het bombardement aan reclamespotjes van de zorgverzekeraars om vooral bij hen de goedkoopste verzekering af te sluiten is gelukkig afgelopen. Als dit reclamegeld aan zorg besteed was had de premie een heel stuk kunnen zakken. Kennelijk zijn zorgverzekeringen een zeer lucratieve zaak Welke maatschappij durft het aan de winstmarge op deze verzekering te publiceren?