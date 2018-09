Duik veilig het nieuwe jaar in

Al jaren letten de vrijwillige helden van de Reddingsbrigade op de veiligheid van de duikers tijdens dit traditionele Nederlandse evenement. Om deelnemers aan de Nieuwjaarsduik zo optimaal mogelijk voor te bereiden en onderkoeling te voorkomen geeft de Reddingsbrigade een aantal handige tips. Vooral ‘wildduiken’ wordt afgeraden. 5 tips van de Reddingsbrigade om veilig het nieuwe jaar in te duiken: 1) Duik alleen waar toezicht is Wil je op 1 januari het koude water trotseren voor een Nieuwjaarsduik, doe dit dan bij een georganiseerde duik waar ook gekwalificeerd toezicht van de Reddingsbrigade aanwezig is. 2) Kom op tijd en wees goed voorbereid Nieuwjaarsduiken worden vaak goed bezocht door zowel deelnemers als toeschouwers. Hierdoor kan de lokale infrastructuur overbelast raken. Zorg dus dat je op tijd bent en bekijk de duiklocatie vooraf. Doe een warming up, hou je aan de aanwijzingen van de organisatie en kijk waar je zo nodig om hulp kunt vragen. 3) Doe alleen mee aan de Nieuwjaarsduik als je je fit voeltIndien je je niet fit voelt of het medisch niet verantwoord is om te duiken, duik dan niet. Het is niet alleen een risico voor jezelf, maar ook voor andere duikers en de hulpverleners. Indien je tijdens of na de duik onwel wordt, meld je dan meteen bij de EHBO of een huisartsenpost. Je kan je beter op tijd even laten nakijken dan (te) laat behandeld worden. 4) Bescherm jezelf tegen de kou - Zet een muts op; via je hoofd verlies je veel warmte. - Heb je het snel koud? Smeer je dan in met vaseline of draag een neopreenpak. - Doe bij terugkeer uit het water direct slippers of schoenen aan. 5) Warm goed op na de duik - Kleed je niet direct te dik aan, maar geef je lichaam de tijd de “kou” uit je lichaam te werken. - Draag tijdens het opdrogen een badjas. - Zoek een warme omgeving om je aan te kleden. Nieuwjaarsduikactie “Ik ben ook een held!” Reddingsbrigade Nederland is de campagne ‘Ik ben ook een held!’ gestart voor alle deelnemers aan de Nieuwjaarsduiken.

