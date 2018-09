'Houd administratie bij over gezamenlijk lot'

„We hebben wel eens gehad dat een groep van acht collega's een prijs van 3 miljoen had gewonnen. Die konden ons een hele map overleggen met gekopieerde loten, mailtjes met lotnummers en dat soort gegevens. Die hebben elk een achtste deel van de prijs gekregen.”

Dat zei een woordvoerder van de Staatsloterij maandag naar aanleiding van een bericht uit Sp!ts.

De Staatsloterij keert een geldprijs in de regel uit aan toonder, dat wil zeggen degene die het winnende lot kan voorleggen. „Als er dan iemand meekomt die zegt: 'ik speel al jaren samen met mijn dochter', maar dat niet kan aantonen, dat keren we niet gesplitst uit, maar alleen aan de winnaar van het lot”, vertelt de woordvoerder. De verdeling van het geld moet dan onderling worden geregeld. Dat valt onder het schenkingsrecht. Dat wil zeggen dat er belasting moet worden betaald over de gift.