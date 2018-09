Bush sr. per abuis doodverklaard

Het bericht verscheen nota bene enkele uren nadat bekend was geworden dat het weer beter gaat met de 88-jarige Bush sr. Hij ligt al meer dan een maand in een ziekenhuis in Houston wegens bronchitis. Afgelopen woensdag verslechterde zijn conditie en werd hij overgebracht naar de intensive care. Er werd even gevreesd voor zijn leven, maar dit weekend knapte hij juist weer op.

Wakkere internetters ontdekten de fout binnen enkele minuten en waarschuwden de redactie van Der Spiegel, dat prompt excuses aanbood. Volgens het blad is de publicatie van het bericht te wijten aan een technische fout.

In de necrologie wordt Bush sr. beschreven als een kleurloze president, wiens imago pas verbeterde nadat zijn zoon George W. Bush president werd. De titel van het stuk luidde dan ook ‘De betere Bush.’