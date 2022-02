Geen zorgen dat je pruik wegwaait: carnaval wordt zacht en warm

Komend weekend en volgende week wordt het best prima feestweer. De nachten zijn wel wat kouder met temperaturen rond of zelfs iets onder het vriespunt. Als je de kroeg verlaat in je feestpak, is dit wel iets om rekening mee te houden.

Pruik waait niet weg

Na het weekend neemt de bewolking toe en het gaat mogelijk regenen. Maar niet getreurd: met name in het zuiden blijft het droog met gereld zonneschijn. Ook hoef je je geen zorgen te maken dat je pruik wegwaait: de wind komt uit het zuiden en daarmee wordt een zachte lucht aangevoerd.

De weergoden hebben rekening gehouden met mensen die reikhalzend naar het feest uitkijken. Naast het zachte windje, kunnen de temperaturen ook oplopen tot 13 graden. Feestvierders kunnen niet alleen genieten van carnaval, maar ook hossen, springen en zingen in heerlijk weer. Wat wil je nog meer?