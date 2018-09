Concurrentie voor Anita

Newcastle wilde de rappe vleugelverdediger al in de zomer overnemen, maar kwam er toen niet uit met Lille. Naar verluidt ontvangen de Fransen 6 miljoen euro voor Debuchy. De 27-jarige Fransman ontmoet in Newcastle veel landgenoten, onder wie Hatem Ben Arfa, Yohan Cabaye en Gabriel Obertan. Tim Krul is doelman bij de club uit de Premier League.

