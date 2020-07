Franse kastelen in nood

Het Château d’ Auteuil in Berneuil-en-Brey kraakt in zijn voegen. Ⓒ Foto Telegraaf

BERNEUIL-EN-BRAY - Franse kasteeleigenaren zitten in nood. Het geld dat zij verdienen aan bezoeken of overnachtingen gaat vaak naar restauraties. Nu er twee maanden geen gasten zijn geweest, worden veel werkzaamheden uitgesteld of geannuleerd. „Nu maar hopen dat het dak het houdt.”