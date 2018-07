BMW 4 Serie Coupé: Meer dan een tweedeurs 3

Dikker

Er werd aanvankelijk nog mysterieus over gecommuniceerd, maar de nieuwe 3 Serie coupé gaat toch echt als 4 Serie door het leven. Zo wil BMW meer afstand creëren tot de sedan en hem meer in lijn laten lopen met de andere exclusieve coupés van het merk, de 6 Serie en schitterende 8-serie van weleer. Vandaar dat de coupé nog meer dan voorheen afwijkt van de vierdeurs. De wielbasis is gelijk, maar de lengte groeit met 17 millimeter dankzij een grotere overhang achter. De wielen staan ook een fractie meer naar buiten, waardoor de wielkasten iets dikker zijn aangezet. De achterste exemplaren zijn ook meteen het breedste punt van de auto.

Angel eyes

Van Hooydonk en zijn mannen hebben bij de 4 Serie extra aandacht besteed aan aerodynamische oplossingen om het verbruik omlaag te brengen. Zo zijn de nieren dichtgemaakt voor minder verstoring van de over de motorkap stromende lucht. Ademen moeten de motoren maar door de enorme middelste opening in de bumper. De gaten links en rechts leiden niet alleen koellucht naar remmen en oliekoeler, maar creëren ook een ‘Air Curtian’ samen met de openingen in de voorschermen achter de wielen. De gordijnen van voorbijstromende lucht omsluiten de wielkasten en verbeteren zodoende de stroomlijn. Niet zozeer aerodynamisch maar wel een aardige variatie op de ‘angel eyes’ zijn de dubbele hexagonale LED-koplampen.

Motoren

De opzet van het dashboard is gelijk aan die van de sedan, met het verschil dat BMW Individual zich heeft bemoeid met de keuze van de materialen en kleuren in het gehele interieur. Dat zal op de productieversie ongetwijfeld anders zijn, want die afdeling neemt, zoals de naam al aangeeft, immers niet standaard de interieurs onder handen. Onder kap vinden we de bekende TwinPower Turbo en dieselmotoren maar daarnaast ook de machtige triturbo zes-in-lijn dieselbeul uit de M550d. Een M4 staat uiteraard op de planning evenals de 4 GranCoupé waarvan al diverse spyshots op internet rouleren. Maar de ‘normale’ 4 zal als eerste op de markt komen. In Frankfurt kunnen we de productieversie verwachten, eind 2013 zal hij dan in de reguliere BMW-showrooms staan.