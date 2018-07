Bob & Bob naar World Cup

De laatste twee tickets werden zaterdag verdeeld in Thialf. Nadat De Jong tijdens het NK allround een tijd van 6.20,37 had genoteerd, kwam De Vries - die niet aan het NK meedeed - in het avondprogramma tot een tijd van 6.24,93. Daarmee bleven zij alle andere concurrenten voor.

Bij de vrouwen grepen Jorien ter Mors, Ireen Wüst en Linda de Vries de resterende startbewijzen op de 3 kilometer. Eerder hadden Marije Joling en Diane Valkenburg zich al verzekerd van een langer verblijf in de World Cup-cyclus.