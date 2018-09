Velez Zuzulova wint slalom in Semmering

Skiester Veronika Velez Zuzulova heeft de wereldbekerwedstrijd slalom in het Oostenrijkse wintersportoord Semmering gewonnen. De Slowaakse was over twee runs de snelste met een tijd van 1.37,28. Daarmee was ze 0,10 seconde sneller dan de Oostenrijkse Kathrin Zettel. Tina Maze, de beste in de eerste manche, werd derde. De Sloveense klokte 1.37,48.