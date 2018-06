 Fleur: 'Ik wil hier weg. Voorgoed'

Dat vertellen de familieleden van Fleur in een interview met de Meppeler Courant. Haar ouders omschrijven haar als 'vrolijk en open, lief en behulpzaam'. "Ze zong altijd," aldus haar moeder Anneke.Haar vader Eddy vertelt dat de familie later op de dag een schrift vond waarin Fleur over de pesterijen schreef. Via de papieren probeert het meisje haar familieleden gerust te stellen: “Papa, mama ik wil wel door met jullie maar niet met school. Leg de schuld niet bij jullie zelf,” schreef Fleur aan haar ouders. "Daaraan klampen we ons vast", aldus haar intens verdrietige vader.

De ontwerptekst voor de overlijdensadvertentie bevat een andere zin uit het schrift: "Ik kan er niet meer tegen. Ik wil hier weg. Voorgoed!"