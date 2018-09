Oud-hoofdredacteur The Times overleden

Lord Rees-Mogg leidde de redactie van de krant van begin 1967 tot maart 1981, vlak voordat The Times in handen kwam van mediamagnaat Rupert Murdoch. Hij was verder onder meer vicevoorzitter van de BBC en een prominent figuur in het Britse openbare leven. Volgens zijn zoon Jacob overleed de journalist enkele weken nadat bij hem kanker was geconstateerd.

