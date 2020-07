Vrouw (72) komt dichtbij bizon voor foto en wordt aangevallen

Waarschijnlijk voelde het dier zich bedreigd. Het park dringt er bij bezoekers op aan om minstens 20 meter afstand te houden van bizons en elanden. Voor beren en wolven geldt dat er 90 meter afstand gehouden moet worden.

„Bizons zijn wilde dieren die hun agressie tonen door met hun poten over de grond te schrapen, door te snuiven, te bruilen of hun staart op te tillen”, zo laat een bioloog van het park aan NBC weten. „Als dat er nog niet voor zorgt dat de bedreiging weggaat, kan er tot aanvallen worden overgegaan.”

De vrouw liep meerdere verwondingen op. Ze is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Bizons wegen gemiddeld zo’n 900 kilo en halen snelheden van meer dan 50 kilometer per uur.

Het is bepaald niet de eerste keer dat iemand in het park wordt aangevallen door een bizon. Zo werd in mei een bezoeker door een bizon op de grond gesmeten. Vorig jaar werd een 9-jarig meisje het slachtoffer van een aanval.