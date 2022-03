Oekraïens jongetje laat knuffel in trein bij Deventer liggen, machinist start zoektocht: ’Wie weet meer?’

Buitenland

Slachtoffers door treinbotsing bij München

Bij een botsing tussen twee regionale treinen in de buurt van de Zuid-Duitse stad München zijn slachtoffers gevallen. Volgens de politie is zeker een dode te betreuren. Ook was er sprake van dertig personen die deels zwaargewond raakten. Later meldde de politie ruim tien gewonden.