Oekraïens jongetje laat knuffel in trein liggen, machinist start zoektocht: ’Wie weet meer?’

Deventer - Een klein jongetje heeft afgelopen dinsdag zijn tijgerknuffel in de trein laten liggen. Treinmachinist Jos de Jongh weet zeker dat het jongetje Oekraïens is, en plaatst een oproep op Facebook: ’Wie weet meer van dit gezin dat op station Deventer is uitgestapt?’