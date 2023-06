Heldhaftige reddingsactie op Mount Everest: sherpa brengt klimmer op rug in veiligheid

De man was in de problemen geraakt in de zogenoemde zone des doods waar de temperatuur kan dalen tot min 30. „We hebben hem in een slaapmatje gewikkeld, sleepten hem door de sneeuw of droegen hem om en om op onze rug naar kamp drie”, zo vertelt Gelje aan CNN. De reddingsactie duurde zo’n zes uur waarin de man zeshonderd meter naar beneden getild werd naar 7162 meter hoogte. Een helikopter bracht de onderkoelde man vervolgens terug naar base camp.

„Het is bijna onmogelijk om klimmers op die hoogte te redden”, zo laat Bigyan Koirala van het ministerie van Toerisme weten aan CNN. „Dit is echt heel uitzonderlijk.”

Volgens Gelje kon hij zijn Chinese klant ervan overtuigen niet verder naar de top te gaan maar de klimmer te helpen. „Het redden van een leven is belangrijker dan bidden in een klooster”, aldus Gelje die boeddhist is.

De man is inmiddels weer terug in Maleisië. Dit jaar zijn er al 12 klimmers omgekomen op de Mount Everest, het hoogste aantal in acht jaar tijd. Vijf anderen worden nog vermist.