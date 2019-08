Indrukwekkend: Veluwse heide vol in bloei

Na warme en droge periodes heeft de heide de afgelopen tijd juist kunnen genieten van overvloedige regen. Dat heeft de heide ’op zijn mooist’ gebracht. „Iedereen dacht na vorig jaar dat het nooit meer goed zou komen. Blijkbaar wel dus”, zei Marleen Gerritsen van de VVV in Epe eerder tegen de Stentor.

De afgelopen zomer was zo droog, dat natuurbeschermers voor het ergste vreesden. De planten waren verbrand, de bloei bleef uit. Vervolgens werd het ook in het begin van deze zomer enorm droog.

In juli en augustus viel echter zoveel regen dat de heide ’uit de dood opstaat’. Op nieuwe dronefoto’s is nu te zien hoe de heide schitterend paars kleurt.

„Heide kiemt heel snel, het is een sterke struik”, legde boswachter Lennard Jasper uit tegenover de regionale krant. „De wortels zitten niet heel diep in de grond. Als het regent en er komt vocht in de bodem, dan reageren de wortels en lopen de struiken snel uit.”

Natuurliefhebbers uiten hun blijdschap op sociale media, ook op andere plekken in het land. Toch moet gezegd dat tussen de paarse gedeeltes ook nog zwarte struiken staan. De heide heeft vermoedelijk tijd nodig om te herstellen; géén strenge winter en een zomer zonder weersextremen zou gunstig zijn.

Overigens mogen bezoekers komend weekend gratis een bosje hei komen knippen. Van de 2100 hectare aan heidevelden is één hectare vrijgemaakt voor ’Hei is er voor jou’, waarbij bezoekers een Hei is goed-bon kunnen halen bij het Bezoekerscentrum.