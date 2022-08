Verdachte van reeks explosies in Amsterdam is 15-jarige jongen

In verband met zijn leeftijd worden er verder geen mededelingen gedaan over de 15-jarige, behalve dat hijzelf ook uit de hoofdstad komt. Hij wordt verdacht van meerdere incidenten, maar vanwege het onderzoek wordt nog niet gedeeld over welke explosies het precies gaat.

Tussen halverwege juli en halverwege augustus vonden er twaalf ontploffingen plaats bij bedrijven, woningen en geldautomaten. Het was overal in de stad raak: in de Watergraafsmeer, Osdorp, Zuidoost, Cruquiuseiland, IJburg, de Diamantbuurt, de Leidsepleinbuurt en de Jordaan.

Bekijk ook: Brand na explosie in pand Amsterdam

Op 16 augustus werden twee getroffen doelen, de horecagelegenheden Café In the City en The Harbour Club gesloten. Tijdens een kort geding, aangespannen door The Harbour Club-eigenaar Richard van Leeuwen werden vorige week woensdag in de rechtbank van Amsterdam beelden getoond van de explosies bij beide horeca-etablissementen. De dader, die in beide gevallen solistisch opereerde, leek een en dezelfde persoon. De voorzieningenrechter merkte dat ook op: ,,De kans dat het dezelfde persoon betreft, is aanwezig.”

De explosiegolf is na de aanhouding overigens doorgegaan: in de nacht van zondag op maandag is er opnieuw bij een horecagelegenheid op de Vijzelgracht een explosief afgegaan.

De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.