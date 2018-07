Oud-politicus Joop Vogt (PSP) overleden

Vogt was senator voor de Pacifistisch Socialistische Partij in de jaren 80 en 90. Hij bekleedde onder meer het voorzitterschap van deze kleine linkse partij, waarvan hij in 1958 lid was gewor

Vogt stond eind jaren 80 aan de wieg van het huidige GroenLinks, samen met de aanvoerders van de Politieke Partij Radikalen (PPR) en de Communistische Partij Nederland (CPN). Hij was lid van de nieuwe fractie van GroenLinks van 1990 tot 1991. In 1977 was hij de enige PSP'er in de Senaat. Hij maakte zich in 1986 druk over de zaak-Harm Dost, een Nederlander die drugs had gebruikt en aan Duitsland werd uitgeleverd en veroordeeld tot 10 jaar cel. Hij interpelleerde daarover twee ministers.