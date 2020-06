Op eerste dag liefst 323.000 bellers die coronatest willen ondergaan

Medewerkers van GGD Brabant Zuidoost nemen coronatesten af op een tijdelijke lokatie. Het enorme aantal mensen dat zo’n test wil, heeft de GGD overvallen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - De GGD is overvallen door de ongekende hoeveelheid telefoontjes van het aantal Nederlanders dat getest wil worden op corona. Op de eerste beldag, maandag, is de afsprakenlijn 0800-1202 maar liefst 323.000 keer gebeld. „We hadden nooit verwacht dat we de Voice of Holland overtreffende aantallen telefoontjes zouden krijgen”, zegt een woordvoerder van de GGD Nederland.