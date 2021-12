Rechtbank bespreekt proces Marengo-hoofdverdachte Saïd Razzouki

Volg de zaak hieronder vanaf 10.00 uur via de tweets van Mick van Wely.

De 49-jarige Razzouki zit nu vast in de zwaarbeveiligde EBI in Vught. Daar zit ook mede-hoofdverdachte Ridouan Taghi. Het OM beschouwt R. als de rechterhand van Taghi.

Razzouki werd in februari 2020 in een voorstad van Medellín in Colombia aangehouden, nadat de rechtbank in september 2019 zijn gevangenneming had bevolen. In december 2019 is Taghi opgepakt in Dubai.

Razzouki heeft twee nieuwe advocaten in de arm genomen, nadat zijn vorige advocaten begin dit jaar hadden aangegeven hem niet langer te verdedigen. De rechtbank heeft de zaak tegen Razzouki tot dusver bij verstek behandeld, dat wil zeggen buiten zijn aanwezigheid. Zijn advocaten willen dat de rechtbank opnieuw begint met zijn zaak, omdat Razzouki geen enkele invloed heeft kunnen uitoefenen op zijn proces. Dat zal waarschijnlijk maandag aan de orde komen, de rechtbank heeft vrijdag laten weten er vooralsnog geen conclusies aan te verbinden.

Het OM verdenkt Razzouki van het leidinggeven aan een criminele organisatie die zich op het plegen van moorden richtte. Ook beticht justitie hem van betrokkenheid bij drie liquidaties, twee pogingen daartoe en het voorbereiden van moord. Twee broers van hem staan eveneens in Marengo terecht.

Deze week wordt, behalve hoe verder met de zaak van Razzouki, in het omvangrijke proces gesproken over eventuele onderzoekswensen en de hechtenis van de verdachten die in voorarrest zitten. Marengo gaat over meerdere liquidaties en pogingen daartoe en telt zeventien verdachten.