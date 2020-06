Escalatie aan de grens tussen de Korea’s

Rook kringelt op boven de plek waar tot dinsdag het Inter-Koreaanse Contactkantoor stond. Ⓒ Foto AFP

SEOUL - Noord-Korea heeft de toch al gespannen verhoudingen met de zuiderburen verder op scherp gezet. Een consulaat in de Gedemilitariseerde Zone (DMZ) tussen beide landen, vlakbij de Noord-Koreaanse stad Kaesong, is dinsdagmiddag opgeblazen. „Het gebouw is compleet verwoest”, liet het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA weten.