Australië in de ban van ’space-spinazie’: honderden mensen aan het hallucineren

Het gaat om de spinazie van producent Riviera Farms. Volgens de gezondheidsautoriteiten zouden al ruim 164 mensen klachten hebben na het eten van de groente. Ongeveer 42 hiervan zochten medische hulp, aldus Australische media.

Naast hallucinaties kregen slachtoffers last van onder meer een snelle hartslag, verwijde pupillen, een rood gezicht, droge mond en verwardheid. Bij een kind uit Queensland waren de klachten zo erg, dat deze opgenomen werd in het ziekenhuis, schrijft The Australian.

Onkruid

Riviera Farms zegt in een verklaring dat de spinazie mogelijk in contact is gekomen met een giftige onkruid als gevolg van de recente overstromingen. Deze zou voor gezondheidsklachten zorgen wanneer het wordt geconsumeerd.

Darren Roberts, medisch directeur van het Poisons Information Centre, spreekt zijn zorgen uit tegenover de Sydney Morning Herald: „Niemand is nog overleden, dus daar zijn we erg blij mee. Maar de mensen zijn 24 uur na hun eerste klachten nog heel erg ziek.”

De spinazie teruggeroepen door de nationale gezondheidsorganisatie.