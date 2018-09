Mubarak heeft gebroken ribben

Mubarak werd donderdag op doktersadvies overgeplaatst van een kliniek in een gevangenis in Caïro naar een militair ziekenhuis in Maadi, ten zuiden van de Egyptische hoofdstad Caïro. Hij lag eerder kort in het ziekenhuis, omdat hij zijn hoofd had bezeerd bij een valpartij in de badkamer van de gevangenis. Na het nemen van röntgenfoto's blijkt nu dat de val de voormalige dictator meer schade heeft berokkend dan aanvankelijk werd gedacht.

De inmiddels 84-jarige Mubarak regeerde van 1981 tot zijn val begin vorig jaar. Hij werd in juni tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens zijn verantwoordelijkheid voor de dood van betogers tijdens de omwenteling.

Sinds zijn val lijkt de gezondheid van Mubarak achteruit te zijn gegaan. Zo lag hij afgelopen zomer bijna een maand in het ziekenhuis, nadat hij was flauwgevallen. Staatsmedia verklaarden hem zelfs klinisch dood, maar hij bleek 'slechts' in coma te hebben gelegen. Toen Mubarak aan de macht was in Egypte, was speculeren over zijn (slechte) gezondheid taboe.