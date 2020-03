Europese Commissie wil telecomdata gebruiken in strijd coronavirus

De Fransman had daarvoor begin deze week een overleg met topmannen van verschillende Europese telecombedrijven. Met de gegevens kunnen overheden in de gaten houden of mensen zich houden aan de strenge voorwaarden die gelden tijdens deze coronatijden. Als bijvoorbeeld blijkt dat veel te veel mensen zich ophouden op het strand dan blijkt dat meteen uit de data.

Big Brother

Maar het roept wel vragen op over een Big Brother-achtige samenleving waarbij de overheid de burger constant in de gaten houdt. Toch is dat volgens de Commissie niet het geval: data is niet te herleiden naar een individuele burger, het gaat om metagegevens. Het gaat ook niet om de inhoud van gesprekken. De Europese privacyrichtlijnen, die behoren tot de strengste in de wereld, zouden volledig gerespecteerd worden.

In Italië worden al enkele weken gegevens van burgers verzameld om te kijken of de strenge voorschriften van de lockdown worden nageleefd. In Frankrijk speelt president Macron met dezelfde gedachte, in Duitsland speelt de kwestie ook.

Gevoelige kwestie

Emmanuel Macron laat nu uitzoeken of het ’backtracken’ in Frankrijk kan worden toegepast om de verspreiding van he coronavirus te stoppen. Volgens zijn omgeving zou de president zelf enige reserves hebben, omdat hij bang is fundamentele rechten aan te tasten. Het staatshoofd heeft al erg lang na moeten denken over het afkondigen van een lockdown, omdat het de vrijheid zo beperkt – Frankrijk blijft het land van de Verlichting en de mensenrechten. „We moeten in dit stadium niet zwichten voor druk van degenen die onze individuele vrijheid verder willen inperken door persoonlijke gegevens te gebruiken”, liet gedeputeerde Stéphane Séjourné weten, tevens voormalig adviseur van Macron.

Buiten de EU laat men zich (nog) minder gelegen aan privacybezwaren. In China, dat zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot een staat waar burgers dag en nacht worden bespioneerd door hun eigen overheid, gaat de praktijk nog veel verder. Burgers moeten via een app hun gezondheidsgegevens doorgeven. Is er iemand in de buurt met corona dan volgt een waarschuwing aan iedereen in de buurt.

Breton wil per land één grote telecomprovider selecteren. „We willen snel zijn en dit op dagelijkse basis volgen”, aldus de Fransman.