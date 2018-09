Wild Oats XI wint line honours Sydney Hobart Race

Tegelijkertijd zette de boot na 628 mijl haar eigen record uit 2005 met zo’n 17 minuten scherper op 1 dag, 18 uur, 23 minuten en 12 seconden. De voorsprong op nummer twee Ragamuffin Loyal bedroeg op dat moment zo’n 50 mijl.

De Rolex Sydney Hobart is een befaamde Australische zeilrace, die traditioneel tweede kerstdag wordt gezeild. Dit jaar vond alweer de 67e editie plaats. De wedstrijd begint in Sydney Harbour en gaat in 628 mijl via de Tasmanzee en Bass Strait langs de oostkust van Tasmanië. De finish is op de Derwent River in Hobart, in zuidoost Tasmanië.

Bron: Nauticlink